مسلسل فراولة الحلقة 15.. نيللي كريم في ورطة أمام مستر يانج

في الحلقة 14 من مسلسل فراولة الذي تُجسد شخصيته الرئيسية الفنانة نيللي كريم، يزور مستر يانج فراولة، ليخبرُها بعزمه التوجه إلى المنزل الذي اشترته من أجل العثور على نصف الحجر الكريم الآخر، فيما ينتظر الجمهور بفارغ الصبر أحداثًا حاسمة في الحلقة 15 من المسلسل.

مسلسل فراولة الحلقة 15

وهدد مستر يانج «فراولة»، مؤكدًا أنه في حالة عدم العثور على الحجر، سيسترد شركته وأمواله منها بالقانون، ومن المتوقع أن نشهد أحداثًا مثيرة خلال مسلسل فراولة الحلقة 15.

مسلسل فراولة

مسلسل فراولة، من مسلسلات الـ15 حلقة ويُذاع ضمن السباق الرمضاني 2024، ويشارك به كوكبة من نجوم الفن والدراما في مصر ويشهد ظهور رضا عبدالعال في هذا المسلسل، وهو من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد علي.