مسلسل فراولة الحلقة 15.. عودة أموال رضا عبدالعال

شهد مسلسل فراولة الحلقة 14 أحداثًا مثيرة، بدأت بظهور رضا عبد العال مقتحمًا شركة فراولة ووجهه غاضبًا ومليئًا بالكدمات، بسبب خسارته في الدوري، ومن المتوقع أن يشهد مسلسل فراولة الحلقة 15 العديد من الأحداث المهمة الأخرى.

مسلسل فراولة الحلقة 15

وحمّل رضا عبدالله الفنانة نيللي كريم، ضريبة ما حدث بسبب أنها من توقعت له الفوز في مباريات الدوري، مع احتمالية تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، وذلك من خلال أحجارها الكريمة وعلاجها الروحي، وأخبرته أنّ ما حدث من خسرة المباراة يرجع إلى عمل سفلي، ووعدته بعودة جميع أمواله تعويضًا له.

مسلسل فراولة من مسلسلات الـ15 حلقة، ويُذاع ضمن السباق الرمضاني 2024، ويشارك فيه نخبة من ألمع نجوم الدراما، منهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وغيرهم الكثير، ويظهر عدد من الضيوف البارزين، منهم سمر مرسي، والمسلسل تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد علي.