نخبة من ألمع النجوم يشاركون في مسلسل فراولة، بطولة الفنانة نيللي كريم، والذي يعرض بداية من منتصف شهر رمضان يوميًا على شاشة «دي أم سي»، لذا يهتم المشاهدون بمعرفة موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 15.

موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 15

ويُذكر أن مسلسل فراولة هو من مسلسلات الـ15 حلقة ويُذاع ضمن السباق الرمضاني 2024، بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وغيرهم الكثير، ويظهر عدد من الضيوف البارزين، منهم سمر مرسي، والمسلسل تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد علي.

مسلسل فراولة

وعن موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 15 على قناة dmc اليوم، فأنها تذاع كل مساء في تمام الساعة 8 مساءً و1:45 ظهرًا على قناة dmc، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

ومن ضمن أحداث مسلسل فراولة الحلقة 14، جلست منصورة زوجة مرزوق «حجاج عبد العظيم» والد فراولة، مع الدكتور إبراهيم «صدقي صخر» لكي تتحدث معه عن معاناة ابنتها فراولة، وخوفها عليها بسبب ما تتعرض له من هجوم، وحالة نفسية سيئة، نتيجة دخولها في وهم الطاقة الروحية.