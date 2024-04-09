مسلسل فراولة الحلقة 15.. نيللي كريم تستعين بشيخ في رحلة البحث عن الحجر

قبل نهاية الحلقة 14 من مسلسل فراولة، جاء مرزوق «حجاج عبدالعظيم» والد «فراولة» نيللي كريم، ومعه الشيخ محمود، من أجل العثور على الحجر الكريم، والذي سيكون له دورًا كبيرًا ورئيسيًا في مسلسل فراولة الحلقة 15، التي ستعرض على قناة «dmc» اليوم، في تمام الساعة 8 مساءً.

مسلسل فراولة الحلقة 15

وقال الشيخ محمود للفنانة نيللي كريم، :«البيت مرصود وعشان تطلعي الحجر منه لازم الجن يرضى عنك، ولازم تحققي طلباتهم»، لترد عليه فراولة: «ادبح لهم خروف ولا عجل»، ليطلب منها الشيخ في البداية 200 ألف جنيه، ووافقت فراولة على طلبه.

مسلسل فراولة

ويُذكر أن مسلسل فراولة الحلقة 14 بدأت بظهور رضا عبد العال مقتحمًا لشركة فراولة ووجهه غاضبًا ومليئًا بالكدمات بسبب خسارته في الدوري، محملًا إياها ضريبة ما حدث، لتعده بعدها برجوع جميع أمواله تعويضًا له.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من نوع مسلسلات الـ15 حلقة، وهو بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.