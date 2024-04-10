طريقة عمل ماسك الصلصلة في المنزل.. «خطوات بسيطة للاعتناء ببشرتك»

من أهم أساليب العناية الشخصية للمرأة، هي الحفاظ على نعومة البشرة ونضارتها لتكون لامعة ورقيقة طوال الوقت، ومعها تصبح المرأة في كامل أناقتها وأنوثتها؛ ومن أبرز طرق العناية بالبشرة هي استخدام الماسكات الطبيعية، ومنها ماسك الصلصة أو كما يُسميه البعض ماسك الطماطم الذي له فاعليه كبيرة في الاعتناء بالبشرة، ومع حلول عيد الفطر المبارك، تحرص النساء على الظهور في أبهى صورة، لذا نستعرض في السطور التالية، مكونات ماسك الصلصة وطريقة تحضيره.

مكونات ماسك الصلصة

لتحضير ماسك الصلصلة أو ماسك الطماطم، يجب توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

ملعقة كبيرة من الصلصة

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من الزبادي

خطوات عمل ماسك الصلصة

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، يمكن اتباع الخطوات التالية لعمل ماسك الصلصلة والاعتناء بنعومة البشرة، بحسب موقع «style»:

خلط جميع المكونات في وعاء حتى تتجانس. غسل الوجه بالماء الدافئ ثم تجفيفه. وضع الماسك على الوجه وتركه لمدة بين 15 و20 دقيقة. غسل الوجه بالماء الدافئ مرة أخرى.

فوائد ماسك الطماطم

ويحقق ماسك الصلصة أو ماسك الطماطم عدة فوائد للبشرة، منها:

ترطيب البشرة؛ إذ تحتوي الصلصة على نسبة عالية من الماء مما يساعد على ترطيب البشرة ومنع جفافها.

محاربة التجاعيد؛ إذ تحتوي الصلصة على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساعد على تقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

مقاومة حب الشباب؛ لاحتواء الصلصة على خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد على مقاومة حب الشباب.

أنواع الصلصة المناسبة للماسك

صلصة الطماطم: غنية بالليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

صلصة الفلفل الأخضر: غنية بفيتامين سي الذي يساعد على تفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد.

صلصة الرمان: غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الجذور الحرة.

وللحصول على أفضل نتيحة من عمل ماسك الصلصلة، يمكن اتباع النصائح التالية: