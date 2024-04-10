مسلسل محارب الحلقة 30.. براءة عزيز والحكم على حسام وعنتر بالإعدام 

خلال الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل محارب، وقع المحامي حسام الجويشي «أحمد زاهر» في شر أعماله التي قام بها خلال الحلقات الماضية، فبعد أن تسبب في كثير من المتاعب لمحارب، وبعد أن أوقع الكثير من الموكلين في مآزق، تمكنت زوجته من إثبات إدانته وقدمتها إلى الشرطة.

مسلسل محارب الحلقة 30

بعد أن عثرت مريم على أوراق إدانة زوجها حسام الجيوشي، قامت بتقديمها للشرطة، وقدمت بلاغا ضده يقضي باتهامه بالشروع في قتلها هي وابنها، وحصوله على أموال ليست من حقه، ليأتي الخبر إلى الجيوشي كالصاعقة، وعلى الناحية الأخرى لم يكف محارب عن مطاردة عنتر الذي سبب له الكثير من المتاعب، واتهمه في العديد من قضايا القتل.

الحكم على حسام وعنتر بالإعدام

ولما وقع حسام الجيوشي في شر أعماله ولم يستطع أن يفلت من الاتهام، دخل عليه محارب ليكمل معه باقي الأحداث، حيث أسمعه التسجيل الذي يدينه ويجلب له الإعدام، وهنا صُعق الجيوشي، وألح على محارب التنازل عن تلك القضية مقابل أن يعطيه جميع ما يملك من أموال ومجوهرات، ولكن الشجار بينهما ارتفع وتكاثر وضربا بعضهما البعض حتى دخلت الشرطة وضبطت كلا منهما.

واستمرت مشاهد الحلقة 30 والأخيرة، وحكمت المحكمة بالإعدام شنقا على حسام الجيوشي وعنتر، وبراءة محارب من كل التهم التي وجهت إليه.