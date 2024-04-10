«السنة دي حاجة تانية».. أبرز لقطات مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

انتهي مسلسل الكبير أوي 8 للفنان أحمد مكي، والتي عرضت طوال شهر رمضان المبارك، وتمكنت من جذب أنظار الجمهور.

أبرز لقطات مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8 تحمل طابع جديد على المسلسل، حيث كانت أشبة بقصص ديزني، إذ تحول الكبير إلى عقلة أصبع بسبب الشمامة وهي من عالم الجن وبعدها يتحول إلى بينوكيو.

العفريتة لوجي

وفي حلقة أخرى احتفل جوني بالهالوين في الدوار وقراء نفادي تعويذة استحضر بها عفريتة تدعي لوجي، والتي جسدت دورها الفنانة شيماء سيف، ويتضح في النهاية أنه مقلب في الكبير أوي.

غوريلا في دوار الكبير

وفي حلقة أخرى اشترت مربوحة نسناس أونلاين لتصل لها غوريلا ضخمة، تحاول إخفائها من الكبير ليكتشف أمرها ويذهب لرمي الغوريلا في مكان بعيد ولكنها تنقذه من المطاريد وتنشأ بينها وبين الكبير قصة حب.

فوز حزلقوم في برنامج من سيربح النصف مليون

وفاز حزلقوم بعد مشاركته في مسابقة من سيربح النصف مليون، والذي قدمه ضيف الشرف عمرو رمزي، وجاء فوز حزلقوم بعد مساعده شقيقة الكبير له في إجابات الأسئلة.

تحويل الدوار إلى فندق

وقرر الكبير في حلقة أخرى تحويل الدوار إلى فندق للأجانب، لينزل عنده سفير دولة أميجوس وتحاول سيدة أجنبية اغتياله بعده طرق ولكنها تفشل وتنقذه مربوحة من الاغتيال.