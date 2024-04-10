أكبر معمر في العالم يعيش في دار مسنين.. يستعد لدخول جينيس للأرقام القياسية

في الخامس من إبريل الجاري، أتم مارسيلينو أباد 124 عاماً من عمره، ليصبح أكبر معمر على وجه الأرض، حيث ولد عام 1900 في مدينة هوانوكو بوسط دولة بيرو، بحسب ما نقله موقع العربية عن بيان للحكومة في بيرو.

ونشرت الحكومة في بيانها صورة المعمر مارسيلينو أباد، مؤكدة أنه أكبر سنًا من المعمر الموجود في موسوعة جينيس، قائلين إنه عاش في أحضان الطبيعة الهادئة متبعًا أسلوب حياة جعل صحته جيدة وشخصيته ودودة، وذلك ساعده في العيش أكثر من 12 عقدًا.

وتؤكد السلطات البيروفية أنها تحاول مساعدة المعمر، من أجل التقدم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ليتحققوا من عمره الصحيح.

طلبات التقدم لموسوعة جينيس كأكبر معمر

على الجانب الآخر قال المتحدث باسم موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أنهم يتلقون كثير من الطلبات من أفراد يقولون أنهم أكبر معمرين في العالم، وسيتم التحقق من السن الحقيقي للمعمر البيروفي، من خلال وثائق رسمية وأدلة تفحص بواسطة فريق خبراء، من أجل التأكد من عمره الحقيقي دون شك.

المعمر يعيش داخل دار مسنين

ويعيش المعمر البيروفي داخل قريو تشاجلا، ووصلت إليه السلطات عام 2019، واستخرجت له بطاقة هوية تشير إلى مولده عام 1900، واكتشفوا اتباعه لنظام غذائي يحتوي على الفاكهة واللحم الضاني، كما أنه يقوم بمضغ أوراق الكوكا، لكن الشئ المحزن هو حياته داخل دار مسنين.