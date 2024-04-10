مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15 والأخيرة.. عودة شريف منير إلى رانيا يوسف

قدم مسلسل بقينا اتنين خلال حلقاته الـ15، مجموعة من الأحداث التي دارت حول الأسرة التي تتكون من أدهم «شريف منير» وياسمين «رانيا يوسف» اللذان لا تتوقف الخلافات بينهما من حين إلى آخر حتى آل أمرهما إلى الطلاق، لكنهما يقررا العودة لبعضهما مرة أخرى.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15 والأخيرة

وبعد الكثير من الخلافات التي دبت بين الزوجين، قررا أنّ يفارقا بعضهما بالطلاق، لكن لم يستطع كل منهما أنّ يكمل حياته دون الآخر، إلا أنّ المكابرة أبقتهما على هذا الحال فترة كبيرة، ليضغط «ياسر» صديق أدهم عليه بشدة كي يراجع زوجته وتعود المياه إلى مجاريها.

الأمور تعود إلى طبيعتها

وتستمر أحداث الحلقة 15 من مسلسل بقينا اتنين، وبفعل ضغط ياسر، قرر أدهم أن يذهب إلى ياسمين ويعتذر لها، لكنها لم توافق في البداية، فكرر طلبه عليها، ووافقت في نهاية المطاف، وأقاما حفلًا بهيجًا لخطبة ابنتهما ريم، وعادت الأمور كما كانت واستقرت أوضاعهما مع بعضهما البعض.