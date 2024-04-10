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«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجار في مدينة زابوروجيا جنوب أوكرانيا

كتب:

شريف سليمان
01:14 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024
زابوروجيا

زابوروجيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بسماع دوي انفجار في مدينة زابوروجيا جنوب أوكرانيا.

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بقلم شريف سليمان