«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجار في مدينة زابوروجيا جنوب أوكرانيا كتب: شريف سليمان 01:14 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024 زابوروجيا أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بسماع دوي انفجار في مدينة زابوروجيا جنوب أوكرانيا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مدير عام «الطاقة الذرية»: قرب انتهاء فترة تشغيل الوقود النووي في مفاعل زابوروجيا أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة آخر جراء 85 قصفا روسيا على زابوروجيا روسيا تدعو «الناتو» لمناقشة ملف محطة زابوروجيا في قمة فيلنيوس «القاهرة الإخبارية»: كييف تكشف عن تراجع التوتر بشأن محطة زابوروجيا «الكرملين»: تهديدات كييف بقصف محطة زابوروجيا عواقبها كارثية الجيش الروسي يتصدى لقوات استطلاع أوكرانية ويكبدها خسائر في زابوروجيا زابوروجيا أوكرانيا بقلم شريف سليمان