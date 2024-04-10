«معزة».. جائزة أفضل لاعب في دورة الحوة الرمضانية بكفر الشيخ

نظم أهالي قرية الحوة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، نهائي الدورة الرمضانية وسط إقبال كبير من الجماهير، الذين حرصوا على مشاهدة فعاليات الختام وسط أجواء احتفالية.

«معزة» جائزة لأفضل لاعب في دورة الحوة الرمضانية

«معزة» كانت أبرز الجوائز التي مُنحت لأفضل لاعب في دورة الحوة الرمضانية، بعد أنّ فاز اللاعبون في نفس المسابقة في وقت سابق، بهدايا عبارة عن «زيت شعر وكريم وأطقم كوبايات»، وهي تُعد من أغرب الجوائز التي شهدتها الدورات الرمضانية في محافظة كفر الشيخ.

واحتفت الجماهير بالهدية التي جرى منحها لأفضل لاعب في نهائي دورة الحوة الرمضانية، كما حرص بعض الجمهور على التقاط الصور التذكارية مع أفضل لاعب وهو يحمل «المعزة»، في ظل حالة من البهجة والكوميديا بين الجماهير.

إدخال السرور على قلوب اللاعبين في الدورة

وأشار أحد المسؤولين عن الدورة الرمضانية، لـ«الوطن»، إلى أنّ الهدايا التي تم منحها للاعبين هي عبارة عن إهداء من بعض الأهالي، لافتاً إلى أنّ «المعزة» من أثمن الهدايا التي تم تقديمها خلال دورة الحوة الرمضانية.