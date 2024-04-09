ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 2024، إيذانًا بنهاية شهر رمضان واستقبال عيد الفطر المبارك، إذ يحرص آلاف المواطنين على أداء الصلاة في الساحات والمساجد والانطلاق للاحتفال بالأعياد، إذ تحل الصلاة هذا العام في الساعة 05:58 صباحًا، وفقًا لإمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 2024

ووفق إمساكية المساحة، فإنّ موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 2024، يكون بعد شروق شمس أول يوم العيد بنحو 20 دقيقة تقريبًا، إذ تبدأ الصلاة في الساعة 05:58 صباحًا في الساحات والمساجد، وعقب انتهاء الصلاة ينطلق الأهالي للاحتفال بالعيد.

وصرح الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بأنّ موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 2024 سيكون الساعة 05:58 صباحًا، لافتًا أنّه سيتم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة، أما الساحات العامة فتم تحديد 335 ساحة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

تجهيز 335 ساحة لأداء صلاة العيد في كفر الشيخ 2024

وانتهت مديرية أوقاف كفر الشيخ من تجهيز 335 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في الخلاء، مع تحديد اثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أصلي والآخر احتياطي، ونبه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات.