موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2024.. أول دولة عربية تستقبل العيد

موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2024 وأماكن تأديتها، من الأمور التي تهم المقيمون في البلد العربي الشقيق، فهي الفرحة الأولى للمسلم التي يرتدي فيها أفضل وأجمل الثياب، ويتطيب بما تيسر له، فضلًا عن أنها الصلاة الوحيدة التي يحق للجميع بلا استثناء حضورها، من كبار وصغار وشيوخ وشباب ونساء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها لقرائها، موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2024 وأماكن وساحات الصلاة، وفق المعلن من إدارة الأوقاف السنية في البلد العربي الشقيق.

موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2024

وبحسب إدارة الأوقاف السنية في البحرين، فإن موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2024، يكون في العاصمة المنامة الساعة 5:38 صباحًا، اليوم الأربعاء 10 أبريل.

والجدير بالذكر أن البحرين، هي أول دولة عربية تصلي عيد الفطر المبارك، لذلك تعتبر هي أول من تستقبله.

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر في البحرين

وكشفت إدارة الأوقاف السنية في البحرين، أنه استعدادًا لعيد الفطر المبارك، تم تجهيز مصليات رئيسية لإقامة صلاة العيد ومجهزة بالأجهزة الإلكترونية لسماع الخطبة والفرش، وجميع المستلزمات، وجاءت أماكن الصلاة في البحرين كالآتي:

مصلى ساحة قلعة عراد.

مصلى البسيتين في الساية.

مصلى في حي الجليعة بشرق الحد.

مصلى مجمع 111 في الحد.

مصلى مقبرة المحرق.

مصلى سوق البراحة في ديار المحرق.

مصلى منطقة السليمانية.

مصلى السوق الشعبي في مدينة عيسى.

مصلى قلعة الرفاع في الرفاع الشرقي.

مصلى ممشى الاستقلال في الرفاع الشمالي.

مصلى مجمع 929 في منطقة الحجيات.

مصلى القرية التراثية في منطقة عسكر.

مصلى ساحة مركز تمكين شباب الزلاق.

مصلى مركز شباب مدينة حمد.