أعمال مستحبة بعد صلاة عيد الفطر.. سنن عن النبي الكريم

بعد الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، هناك بعض الأعمال المستحبة التي يحرص عليها كثير من المسلمين، ومنها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يفعل بعض الصلاة.

أعمال مستحبة بعد صلاة عيد الفطر

ومن الأعمال المستحبة بعد صلاة عيد الفطر، إدخال السرور على أهل البيت والأقارب والأحباب، وصلة الأرحام، خاصة وأن إظهار الفرح وإشاعته في العيد من تعظيم شعائر الله -عز وجل، وهو ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب عدم هجر هذه السنة.

سنن النبي في العيد

ويجب على المسلم في العيد الاهتمام بمظهره ونظافته الشخصية، فهي سنة نبوية شريفة في العيد، فضلا عن التطيب، واستعمال السواك وارتداء الملابس النظيفة، حيث قال ابن القيم -رحمه الله-: كان -صلى الله عليه وسلم- يلبس للعيدين أجمل ثيابه، فكانت له حلة يلبسها للعيدين والجمعة.

ومن الأعمال المستحبة بعد صلاة العيد، التصدق على الفقراء والمساكين، فضلا عن الإكثار من ذكر الله من السنة، والإكثار من التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد في ليلتي العيدين، وكذلك الابتسامة في وجه الآخرين، وهو ما ورد عن النبي: «تبسُّمُكَ في وجهِ أخيكَ صدقةٌ».