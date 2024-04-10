الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس أول أيام عيد الفطر المبارك

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس أول أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أنه يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، دافئ خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

فرص تساقط الأمطار

وأكدت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن فرص تساقط الأمطار تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، أما القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء فمن المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية ليعم الاستقرار.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من الغد، من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب البلاد.

شبورة مائية على بعض الطرق

ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا من الساعة الرابعة إلى الثامنة صباحًا.