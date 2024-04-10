أفضل طريقة لتناول الفسيخ في عيد الفطر.. نصائح مهمة حتى لا تصاب بالتسمم

في عيد الفطر المبارك يتناول آلاف الأشخاص الفسيخ والرنجة كعادة أصيلة من عادات الشعب المصري خلال العيد، لكن البعض لا يعرف الطريقة الصحيحة لتناول الفسيخ كي لا يصاب بمضاعفات من بينها التسمم.

وتقدم الدكتورة إيمان محمد، أخصائي التغذية العلاجية أفضل طريقة لتناول الفسيخ في عيد الفطر.

أفضل طريقة لتناول الفسيخ في عيد الفطر

بحسب أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، هناك عدة نصائح مهمة يجب اتباعها إذا كنت ترغب في تناول الفسيخ، وبخاصة لبعض الفئات كالمصابين بأمراض مزمنة، فضلا عن توضيح أفضل طريقة لتناول الفسيخ في عيد الفطر، هي كالتالي:

- يجب عليك شراء الفسيخ من مكان موثوق منه.

- تأكد أن الفسيخ صالح للاستخدام وغير عفّن.

- عند شراء الفسيخ تأكد أنه غير مركون منذ فترة طويلة، كما يجب عليك التأكد من خواصه جيدا.

- قم بتقشير الفسيخ أولا، ثم اقطع رأس السمكة وذيلها.

- نظف أحشاء الفسيح قبل تناول وذلك حفاظا على صحتك.

- يمكن نقع الفسيخ في الماء لتقليل ملوحته.

- يجب ألا تتناول أكثر من 100 إلى 120 جراما من الفسيخ حتى لا تصاب بالتسمم الغذائي.

- يجب عصر الليمون على الفسيخ قبل تناوله لعدم نمو البكتيريا.

- يجب عليك تناول البصل الأخضر والخس مع الفسيخ، حيث يساعدان تساعد في تخلص الجسم من الملح.

- شرب الماء بكثرة لإخراج الأملاح بعد أكل الفسيخ.

- تجنب تناول الفسيخ مع البقوليات لعدم التسبب في انتفاخ في البطن.

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ

فئات يجب عليها ألا تتناول الفسيخ، بحسب الدكتور إيمان محمد وهي المصابين بمرض السكري وأمراض القلب، والحوامل، وكبار السن، فضلا عن من لديهم تاريخ مرض عائلي: «مش كل الناس ينفع تاكل فسيخ، مرضى السكر محظور عليهم تناوله، وكذلك كبار السن والحوامل ومن يعانون من ضعف المناعة، ومرضى الكلى، ويمكن أن يستبدلوا الفسيخ بالرنجة والسردين لأنهما أقل ضررا، وكمان لازم الجميع يلتزم بالكميات المسموح بيها حتى لا يصابون بالتسمم».