رسالة مؤثرة لروجينا في أول أيام عيد الفطر: «أجمل مكان في الدنيا» (صور)

عباءة سوداء فضفاضة، وابتسامات هادئة، هكذا ظهرت الفنانة روجينا مع زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وابنتيهما مي ومريم، خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد النبوي الشريف، إذ حرصت على التقاط صورا تذكارية مع أسرتها بعد الانتهاء من مناسك العمرة.

رسالة مؤثرة لروجينا في أول أيام عيد الفطر

رسالة معايدة مؤثرة، أرسلتها الفنانة روجينا، لمتابعيها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاعل معها المئات من المتابعين الذين طلبوا منها الدعاء، إذ قالت روجينا: «صلاة العيد من أجمل مكان في الدنيا من المسجد النبوي الشريف.. عيد فطر مبارك».

روجينا التي شاركت في مسلسل سر إلهي عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الموسم الرمضاني، سافرت وأسرتها قبل أيام لأداء مناسك العمرة، ووثقت لحظاتهم داخل الحرم المكي وهم يؤدون مناسك العمرة، قائلة: «اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، اللهم لك الحمد على عفوك، اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم، اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك».

روجينا ومسلسل سر إلهي

الفنانة روجينا، حرصت على التقاط صورا لأسرتها معا، وصورا لها رفقة زوجها وأخرى رفقة ابنتيها داخل ساحات المسجد النبوي.

مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا، إذ جسدت شخصية نصرة، التي تتعرض لظلم كبير من قبل أسرتها، وتتورط في جريمة قتل، ودارت أحداث مسلسل سر إلهي في إطار من التشويق والإثارة حول «نصرة»، التي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.