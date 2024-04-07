روجينا وأسرتها في العمرة بعد الانتهاء من مسلسل سر إلهي (صور)

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها عبر حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور، رفقة زوجها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وبناتها، وهم يؤدون مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الفنانة روجينا، عدة صور لعدة أيام مختلفة من داخل الحرم المكي، معلقة: «اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، اللهم لك الحمد على عفوك، اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم، اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك».

روجينا تجذب الأنظار في سر إلهي

وكانت الفنانة روجينا، جذبت الأنظار خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، بطولة مسلسل سر إلهي، وأوضحت الفنانة عقب الانتهاء من عرض العمل، إنها دومًا تحرص على أن تقدم دورًا يشير للمرأة المصرية والعربية سواء من خلال قضيتها أو قصتها، وإن شخصية نصرة التي قدمتها في المسلسل تحمل الكثير من الصفات من كل سيدة.

وأضافت روجينا، خلال لقاء خاص ببرنامج صباح جديد، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنَّ كواليس مسلسل سر إلهي كانت تشهد مواقف إنسانية بين طاقم العمل.