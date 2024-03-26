الجمهور يشيدبـ روجينا بعد عرض الحلقة الأخيرة من سر إلهي: «إبداع وتألق»

تصدر هاشتاج «نصرة وروجينا»، وكذلك هاشتاج سر إلهي، تريند موقع التغريدات القصيرة «إكس»، بعد عرض الحلقة الأخير من العمل الدرامي الذي عرض في أول 15 يومًا من شهر رمضان.

نجاح مسلسل سر إلهي لـ روجينا

واحتل هاشتاج سر إلهي المركز الرابع في قائمة الأكثر تداولًا، بينما احتل هاشتاج نصرة وروجينا المركز الخامس، وأشاد المغردون بالمسلسل والأحداث والنهاية المشوقة، خصوصًا أنّ فكرة العمل تناقش العديد من الموضوعات الموجودة في رحم الواقع، وتقدمها للجمهور بكل حيادية دون مبالغة أو افتعال.

وأشاد المغردون بمجهود الأبطال وأدائهم وطريقة تمثيلهم خصوصًا النجمة روجينا، التي قدمت شخصية نصرة خلال الأحداث، ودورها المختلف عنها تماما وكيف أوصلت إحساسها للجمهور، ومن الإشادات: «روجينا مبدعة.. وحش في التمثيل»، «مريم نجمة المستقبل»، «مسلسل واقعي حقيقي»، «روجينا مبدعة وسر إلهي مسلسل هايل»، «برافو روجينا، ما شاء الله عليكِ غول تمثيل»، «روجينا إبداع متجدد وتألق دائم»، وغيرها من التعليقات التي تشيد بها.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا وتأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز أحداثا مثيرة، التي كان عنوانها كل نفس ما كسبت رهينة، وعدل ربنا فوق الجميع.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولة إلى جانب روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن تأليف أمين جمال، حمدي التايه ومحمد السوري، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.