«تجنب مصير روجينا في سر إلهي».. 4 قواعد لاكتشاف معادن الآخرين

تعرضت الفنانة روجينا للخيانة من أقرب صديقة لها، خلال أحداث مسلسل سر إلهي، وقد كانت سببًا في فقدان ابنتها، وتعرضها للعديد من المشكلات التي دمرّت حياتها، لذا فهناك بعض النصائح، التي يمكن من خلالها كشف نوايا الآخرين، وما إذا كان أحدهم يسحق لقب صديق أم لا.

وأوضح موقع «preftrain» الأسترالي، بعض النصائح التي يمكن من خلالها اكتشاف معادن الآخرين.

ملاحظة تصرفات الصديق

يجب ملاحظة تصرفات الصديق مبكرًا، فكلما قضى وقتًا أطول، دون الانتباه إلى تصرفاته أو طريقته في التحدث مع والديه، أو معلميها أو كبار السن بشكل عام، كلما تعلم منه الشخص الآخر، واستخدم نفس الكلمات ونفس اللهجة والسلوكيات.

يظهر معدن الصديق وقت الشدة

من القواعد المهمة التي يمكن من خلالها اكتشاف الصديق، هي وقوع الشخص في أزمة أو مشكلة، فإذا وقف صديقه إلى جانبه، يعني ذلك أنه جدير بالصداقة، ويمكن التحدث معه عن المشاكل التي يواجهها الشخص، أما إذا تخلي عنه يجب الابتعاد عن الصديق، الذي لا يمكن اعتباره شخص مقرب، بل يتحول الأمر إلى مجرد زمالة في الدراسة أو العمل، ليس أكثر من ذلك، ولا يمكن التحدث معه عن أي أمور.

مدى الاعتماد على الصديق

من أهم أسس اختيار الصديق، مدى الاعتماد عليه، من خلال طلب صغير بإمكانه فعله، قد يكون لديه بعض الظرف التي تمنعه في ذات الوقت، يجب التماس العذر له، ولكن إن تكرر الأمر باستمرار على أبسط الأشياء، ولم يكن الشخص موجودًا في وقت الأزمة، أو عند مواجهة ظرف طارئ، وكان التخلي برغبته، فهو في هذه الحالة لا يعتبر صديقًا.

وجود تشابه في طريقة التفكير

من أهم مبادئ اختيار الصديق، هي أن تكون طريقة التفكير واحدة، أو على الأقل وجود تشابه في الفكر والعقلية، لأن الاختلاف الكلي قد يؤدي إلى حدوث بعض الخلافات والمشاكل على أبسط الأمور.

فريق عمل مسلسل سر إلهي

تلعب الفنانة روجينا بطولة مسلسل سر إلهي، ويشاركها عدد من الفنانين أبرزهم أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، وميمي جمال، والعمل الدرامي من تأليف أمين جمال، حمدي التايه، ومحمد السوري، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.