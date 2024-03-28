روجينا عن مسلسل سر إلهي: قضايا المرأة تلهمني وأتعاطف معها دائما

كشفت الفنانة روجينا كواليس مسلسلها سر إلهي، الذي يعرض خلال موسم رمضان الحالي، قائلة إنّها تحرص على أن تقدم دورًا ترى فيه المرأة المصرية والعربية سواء من خلال قضيتها أو قصتها، وشخصية نصرة في المسلسل بها الكثير من الصفات من كل سيدة، كما أن العمل يعد مباراة تمثيلية من العيار الثقيل.

الحب والتعاون والمرح خلف الكواليس سر نجاح أي عمل

وأضافت روجينا، خلال لقاء خاص ببرنامج صباح جديد، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنَّ كواليس مسلسل سر إلهي شهدت مواقف إنسانية وأخوية بين طاقم العمل، فالحب والتعاون والمرح خلف الكواليس سر نجاح أي عمل فني، برغم كم النجوم في المسلسل.

وأشارت إلى أنَّ السيناريو الجيد هو سر إعجابها بأي شخصية تقدمها، واهتمام الممثل بالتفاصيل يخلق جو من المصداقية لدى المشاهد، وحالة التوحد عنصرا أساسيا مع كل شخصية تقدمها.

تمنيت احتراف بناتي التمثيل بسبب عشقي للفن

ولفتت إلى أن مسلسل سر إلهي يعد التعاون الثالث مع المخرج رؤوف عبد العزيز، إذ أن مراحل «نصرة» في المسلسل مختلفة وهناك تشويق في سرد الأحداث، متابعة: «تمنيت أن تحترف بناتي التمثيل بسبب عشقي للفن، وخوفي على مريم ابنتي لم يتغير أمام الكاميرا».