كلمات تقال بين السجدتين.. رحلة من الخشوع والتضرع

الصلاة عماد الدين، وهي رحلة روحية يرتقي فيها المؤمن بنفسه من خلال الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، ومن أهم أوقات الصلاة هي تلك التي تأتي بين السجدتين، حيث يرفع العبد رأسه ويناجي ربه بخشوعٍ وتذلّل.

أفضل الأدعية التي تُقال بين السجدتين

- «رب اغفر لي، رب اغفر لي».. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُكثر من هذا الدعاء بين السجدتين.

- «اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، واجبرني، وارزقني، وعافني».. هذا الدعاء جامعٌ لخير الدنيا والآخرة، فهو يجمع بين طلب المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق.

- «سبحان ربي الأعلى».. من الأذكار المشهورة بين السجدتين.

أدعية أخرى يمكن قولها بين السجدتين

يجوز للمسلم أن يدعو بما شاء بين السجدتين، من طلب المغفرة والرحمة والهداية، أو الدعاء لنفسه أو لغيره، أو الدعاء بِحوائج الدنيا والآخرة.

فوائد الدعاء بين السجدتين

- القُرب من الله تعالى: الدعاء بين السجدتين يُقرّب العبد من الله تعالى ويُشعره بِقربه من ربه.

- استجابة الدعاء: إنّ الله تعالى قريبٌ من عباده يجيب دعاءهم، لذلك فإنّ الدعاء بين السجدتين من أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء.

- الشعور بالراحة والسكينة: إنّ الدعاء بين السجدتين يُساعد العبد على الشعور بالراحة والسكينة، ويُذهب عنه الهمّ والغمّ.

نصائح لِجعل الدعاء بين السجدتين أكثر فاعلية

- الخشوع والتضرع: يجب على العبد أن يُخلص النية لله تعالى وأن يدعو بِخشوع وتضرع.

- التأمل في معاني الدعاء: يجب على العبد أن يتأمل في معاني الدعاء الذي يدعو به.

- الإلحاح في الدعاء: يجب على العبد أن يُلحّ في الدعاء ولا ييأس من رحمة الله تعالى.

إنّ الدعاء بين السجدتين من أفضل الأوقات لِلتقرّب من الله تعالى ولِطلب المغفرة والرحمة والهداية، لذلك يجب على المسلم أن يُكثر من الدعاء بين السجدتين وأن يُخلص النية لله تعالى.