أمطار غزيرة تضرب شمال سيناء في أول أيام عيد الفطر

شهدت مدن وقرى محافظة شمال سيناء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة وغيوم كثيفة، بالتزامن مع أداء صلاة العيد، واستمرت على جميع المناطق.

أمطار على مدار ثلاثة أيام بشمال سيناء

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أن التقلبات المناخية مستمرة بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أيام، مع انخفاض درجات الحرارة أوقات المساء وتكاثر الغيوم، واختفاء شمس النهار.

وأكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أن المجلس استعد بتنظيف بيارات الصرف الصحي، والمتابعة للأوضاع المناخية، موضحا أن إدارة الأزمات تتابع لحظة بلحظة التطورات مع المديريات والمراكز ورؤساء الأحياء بالمحافظة.

أمطار غير مؤثرة بقرى الشيخ زويد

فيما أكد مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان له، أن الأمطار التي تساقطت غير مؤثرة، وطبيعة الأرض بالشيخ زويد رملية تشفط المياه، والأمور طبيعية بجميع الأماكن، موضحا أن هناك تنسيق مع رؤساء الأحياء والقرى جنوب وغرب المدينة لمواجهة تقلبات الطقس.