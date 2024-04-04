وفد من منظمة هيومان رايتس ووتش يتفقد المصابين بمستشفى العريش العام

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد من منظمة مراقبة حقوق الإنسان«Human Rights Watch»، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، في حضور الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء.

واستعرض المحافظ الدور الذي تقوم به مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يتم استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية وإدخالها إلى القطاع، بجانب استقبال الجرحى الفلسطينيين والمرافقين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

تخصيص إقامة في العريش للفلسطينيين

وأكد المحافظ تخصيص أماكن إقامة للفلسطينيين الذي حالت ظروف الحرب على غزة في عودتهم إلى القطاع في حي السبيل بالعريش، بجانب توفير مختلف الخدمات مجانًا لهم، فضلًا عن استقبال الجرحى والمصابين بعد انتهاء فترة علاجهم بالمستشفيات في منطقتي السبيل والنادي الاستشفائي في العريش.

تقديم 20 ألف وجبة إفطار يوميا لأهالي غزة

وأشار المحافظ إلى تقديم 20 ألف وجبة إفطار يوميًا من جمعيتي الهلال الأحمر المصري ومصر الخير إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبًا الوفد بنقل الحقيقة كاملة.

بدوره ثمن الوفد الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال وعلاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين في مختلف المستشفيات، بجانب توجيه الشكر لوزارة الخارجية على تسهيل مهمة الوفد، مؤكدين أنهم هنا للقيام بالضغط والمناصرة.

زيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش

وزار الوفد الجرحى الفلسطينيين اليوم في مستشفيات العريش العام وبئر العبد التخصصي، وغدا زيارة معبر رفح البري ومستشفى رفح المركزي، مُثمنين الدور الذي تقوم به وزارة الصحة في هذا الاتجاه.

يضم الوفد كلا من أدم كوجل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وميلينا أنصاري مساعد البحث ونيكو جعفرينا باحثة.