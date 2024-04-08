مهرجان للهجن في مدينة العريش ضمن احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي

ترأس اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، الاجتماع التنسيقي لمهرجان الهجن، بحضور اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، واللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، وإيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، وسلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري للهجن، ومهدي سالم رئيس لجنة الحكام، ويوسف القرم، رئيس نادي الهجن، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

إقامة المهرجان على مدار يومين

وأكد المحافظ، أن المهرجان يقام على مدار يومين هما 25 و26 أبريل الجاري، بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بالعيد القومي، وبحضور عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، لافتا إلى إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق.

وأضاف المحافظ، أن محافظة شمال سيناء من أوائل المحافظات التي أنشئ بها نادى ومضمار للهجن بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، حيث لا يوجد لهما مثيل في باقي محافظات الجمهورية.

رفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري

ووجه المحافظ برفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية وواجهة النادي ومنطقة السوق، إلى جانب تجريد الطريق المؤدى للنادي وإزالة الرمال من عليه، وإنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية، وتوفير مولد كهرباء احتياطي كاتم للصوت، بالإضافة الي توفير سيارة مياه بصفة دائمة.

وشدد المحافظ على توفير نقطة طبية مزودة بطبيب وطاقم تمريض، وتواجد سيارتي إسعاف بصفة دائمة، بجانب الكشف الطبي البيطري علي الجمال المشاركة في السباق وتقديم الخدمات البيطرية على مدار يومي السباق.

وأعلن المحافظ تخصيص عدد من الاتوبيسات من ديوان عام المحافظة بالمجان لنقل الجماهير والمواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة، خاصة وسط سيناء الي مضمار نادى الهجن.