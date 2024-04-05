محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم

كرمّ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الفائزين في المسابقات القرآنية خلال الاحتفال بليلة القدر الذي نظمته المحافظة بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية، في حضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، اللواء أسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات الدينية وأعضاء المجموعة البرلمانية والفائزين وأسرهم.

4 مسابقات قرآن كريم

وأكد المحافظ، إقامة 4 مسابقات للقرآن الكريم ذات جوائز مالية قيمة، مشيرًا إلى تضاعف أعداد المتسابقين مقارنة بالعام الماضي، وقدم التهنئة لأبناء شمال سيناء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، موجهًا التحية لأسر الفائزين على الجهود المبذولة في تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم.

وأشار إلى تقديم أوجه الدعم كافة لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرآن الكريم، إضافة إلى تحفيز أبناء المحافظة على المشاركة في المسابقات الكبرى، وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق كتاب.

تكريم 534 فائزًا

من جهته، قال الشيخ محمود مرزوق مدير عام الأوقاف، إنه جرى تنفيذ 4 مسابقات للقرآن الكريم، مشيرًا إلى تكريم 534 فائزًا من عموم المحافظة.

وأضاف أنّ مستويات مسابقة القرآن الكريم المشتركة، أربعة وهي حفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية والمستوي الثاني حفظ 10 أجزاء للإعدادية والمستوى الثالث في حفظ نصف القرآن الكريم للمرحلة الثانوية والجامعية والرابع حفظ القرآن الكريم كاملًا للجميع.