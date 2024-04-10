المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. بوابة تنمية الصعيد

تقدمت أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، إذ يشتمل المشروع على إنشاء أرصفة للمحطة أطوالها 1100 متر طولي، وأعمال تكريك الممر الملاحي التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس إلى 17 مترًا، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، وفق تقرير حديث لوزارة النقل.

إقامة مناطق صناعية ولوجستية

تتمتع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا بوجود ظهير خلفي بمساحة إجمالية تصل إلى 810 آلاف متر مربع، يسمح لتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلى وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء، حسبما أكدته الوزارة، ويعتبر المشروع أحد أهم المشروعات القومية نظرًا لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتارًا.

ومن المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويًا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، وحيث تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وستساهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء.

تعظيم نقل البضائع

كما تسهم المحطة في جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى إلى ميناء سفاجا وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا في أسيوط وأسوان والأقصر.

زيادة الدخل القومي

وتوفر المحطة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في زيادة الدخل القومي، وهنا أشارت وزارة النقل، إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء سفاجا مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بالميناء يأتي تنفيذها ضمن خطة تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير بالإضافة إلى مشروع الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع «قنا - الغردقة - سفاجا» ستحدث نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر وستساهم في خدمة حركة السياحية ونقل الركاب والبضائع.