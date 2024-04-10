محافظ كفر الشيخ يقدم هدايا للمصلين والأطفال عقب صلاة عيد الفطر

حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تقديم هدايا للمصلين والأطفال عقب صلاة عيد الفطر المبارك، والذين عبروا عن فرحتهم بتوزيع الهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

المحافظ يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

وأدى المحافظ، يرافقه الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة نادي سيتي كلوب، وسط الآلاف من أهالى كفر الشيخ، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وعدد من علماء الأزهر والأوقاف.

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى العلى القدير أنّ يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأنّ يحفظ مصر الكنانة على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الأعياد في الإسلام

وألقى خطبة العيد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الذي أكد فى خطبته أنّ الأعياد فى الإسلام جاءت لإدخال الفرح والسرور على المسلمين لقوله تعالى: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ».

وقال «بسيوني»، أنٌ الأعياد ينبغي فيها التوسعة على الأهل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّكَ لن تُنْفِقَ نفقةً تبتَغي بها وجهَ اللهِ عزَّ وجلَّ إلَّا أُجِرْتَ بها حتَّى ما تجعلُ في فَمِ امرأتِكَ»، مشيراً إلى أنّ فى الأعياد فرصة عظيمة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتراحم وصلة الأرحام، حيث أنّ الأعياد تأتي لتقوية الترابط بين ذوي والقربى والأرحام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن سرَّه أن يُبْسَط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه»، مقدماً التهنئة للحضور من قيادات وأبناء كفر الشيخ، داعياً المولى عز وجل أنّ يحفظ مصر قيادة وشعباً من كل سوء و مكروه.