ما السعرات الحرارية والعادات الصحية المسموح بها في العيد؟

تناول الكحك والبسكويت من الطقوس التي يحرص عليها المصريون في عيد الفطر المبارك، نظرًا لمذاقها اللذيذ، ولكن البعض قد يتناولها بكميات كبيرة تسبب لهم أضرارًا صحية دون الشعور بها، ولذلك نستعرض في هذا التقرير السعرات الحرارية المناسب الحصول عليها من حلويات العيد، والعادات الصحية التي يجب على المواطنين اتباعها.

السعرات الحرارية المسموح تناولها من حلويات العيد

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن السعرات الحرارية التي يجب على المواطنين تناولها من حلويات العيد ومنها الكحك، أنه يجب تناول 200 سعرة حرارية، والمعمول بالتمر يجب تناول 200 سعر حرارية أيضًا، أما البيتي فور والبسكويت يجب تناول 60 سعرة حرارية، ويجب تناول 150 سعرة حرارية من الغريبة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يجب تناول 111 سعرة حرارية من الترمس، مؤكدة ضرورة التقليل من كمية الملح المضافة للترمس واستبدالها بالليمون من أجل الحفاظ على السلامة الصحية.

عادات صحية يجب اعتمادها في العيد

وهناك بعض العادات الصحية التي يجب اعتمادها في العيد، بينها الإكثار من شرب المياه وأيضا التوقف عن التدخين أو القهوة على معدة خاوية، فضلًا عن التقليل من تناول الأسماك المملحة، وأيضًا يجب تجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر غير المحلاة.

وجاء من ضمن العادات الصحية التي نصحت بها وزارة الصحة والسكان في فترة العيد، الاهتمام بالمشروبات الطبيعية مثل الشاي الأخضر والقرفة وأيضا الحلبة، وأيضا تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة لتجنب الإصابة بعسر الهضم.