أسرع طريقة لعمل الترمس.. حضريه بخطوات بسيطة في العيد

الترمس من أشهر التسالي التي يحب المصريين تناولها خلال أيام عيد الفطر المُبارك، لمذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، وفي إطار هذا نستعرض أسرع طريقة لعمل الترمس في العيد، بمكونات متوفرة في المنزل.

ويُمكن لربة المنزل تحضير الترمس بطريقة سهلة وسريعة في عيد الفطر المُبارك، من خلال اتباع وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

أسرع طريقة لعمل الترمس

مقادير تحضير الترمس:

1 كيلو من الترمس الحلو.

1 كوب صغير من عصير الليمون.

3 ملعقة صغيرة من الكمون.

3 ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

2 ملعقة صغيرة من الشطة أو حسب الحاجة.

طريقة عمل الترمس بالخطوات:

قومي بتنقية الترمس الحلو جيدا لإزالة أي شوائب منه.

انقعي الترمس في وعاء ملئ بالماء لمدة 24 ساعة على أقل تقدير.

صفي الترمس من الماء المنقوع بها، وكرري نقعه في مياه نظيفة، لإزالة المرارة المتواجدة بالترمس.

ضعي الترمس في حلة أو وعاء على أن يغطي الماء جميع الحبات، ومن ثم ضعيه على النار.

انتظري من ربع إلى نصف ساعة حتى يغلي ويصل إلى درجة التسوية الصحيحة.

صفي الترمس بعد السلق من الماء، وضعيه في وعاء خارجي، مع تغطيته بالماء الفاتر.

ضيفي الملح والشطة والكمون عليه، مع التقليب الجيد.

ضعي الترمس في الثلاجة، ويمكن تناوله بعد 3 ساعات فقط من التسوية.

ضعي على وجه الترمس القليل من الشطة والليمون حسب الرغبة.

أسرع طريقة لعمل الترمس والحمص

يمكك تحضير الترمس والحمص من خلال تحضير المكونات التالية:

½ كيلو ترمس.

¼ كيلو حمص.

ماء مغلي.

قليل من الملح.

ليمون.

طريقة التحضير: