باسكال مشعلاني تعلن وفاة شقيقها: «الله يرحمك يا رفيق الدرب»

أعلنت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، عبر حسابها على «إنستجرام» وفاة شقيقها.

ونشرت باسكال مشعلاني صورًا تجمعها بشقيقها الراحل معلقة: «الله يرحمك يا خيي يا حنون.. يا رفيق الدرب.. رح اشتقلك كتير وبحبك قد الدنيا.. مين بعد بدو يدقلي كل يوم الصبح.. ويضحكني رح تترك فراغ كتير بي قلبي يا حبيبي.. كنت دايمًا تقلي بدي أسمع أغانيكي.. أول واحد أعطيكي رأيي قد ما كنت تعشق الموسيقى والفرح والضحك.. الموت علينا حق بس بكرت كتير، المسيح قام حتى نرجع نلتقي».

وانهالت تعليقات الجمهور والوسط الفني بها بالتعازي والصبر والسلوان.