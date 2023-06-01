«أدمنتك» لـ باسكال مشعلاني تحقق ربع مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات

حققت أغنية الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني الجديدة «أدمنتك» التي أطلقتها عبر صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي وقناتها بموقع يوتيوب ربع مليون مشاهدة.

أغنية أدمنتك باللهجة اللبنانية

الأغنية هي باللهجة اللبنانية وهي من كلمات وائل الأشقر والحان وتوزيع ملحم أبو شديد، وماسترينج جوزيف كرم ومن إخراج زياد خوري وإنتاج باسكال مشعلاني.

باسكال مشعلاني تقدم أغنية أدمنتك

تقول كلمات الأغنية:

بحبك بكل شي فيك يا الانت بعمري شريك

شو بخاف من ياللي يشوفونا شي صيبة عين يصيبونا

ياريت يروحو يخلونا يخلونا نعيش

حبيتك أدمنتك سلّمتك قلبي واللي فيه

على ذوقك رح البس رح ارقص وموالك غنيه

لو تطلب عيني يا حبيبي تنيناتن بعطيك بحبك بكل شي فيك

يذكر أن الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني كانت قد روجت للسياحة اللبنانية نهاية العام الماضي حينما طرحت أغنية «ع بيروت» التي قدمت فيها جولة في مدن وشوارع العاصمة اللبنانية من أجل تشجيع المشاهدين على زيارتها.