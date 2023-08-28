رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

باسكال مشعلاني بعد نجاح حفلها في لبنان: «كان مهرجان روعة»

كتب:

ياسمين محمود
11:39 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني

أحيت الفنانة باسكال مشعلاني حفلا غنائيا كامل العدد، ضمن فعاليات مهرجان صيف بتخنية في بيروت، وتفاعل معها الجمهور خلاله بالتصفيق والغناء.

ونشرت باسكال مشعلاني، عبر حسابها على «إنستجرام»، صورًا من كواليس الحفل وعلقت عليها قائلة: «كان مهرجان روعة والناس الحلوة يللي غنت معي الجديد والقديم أدمنتك وعلى بيروت وعن جد ميرسي لكل فانز يللي جابوا زهور أو صوار مرسومة صورتي بحبكم».

أغنية أدمنتك لباسكال مشعلاني

وطرحت مؤخرًا باسكال مشعلاني، عبر قناتها على موقع «يوتيوب» أغنية أدمنتك والتي حققت مشاهدات عالية وإشادات الجمهور، الأغنية قدمتها باسكال باللهجة اللبنانية وهي من كلمات وائل الأشقر وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد، وماسترينج جوزيف كرم ومن إخراج زياد خوري وإنتاج باسكال مشعلاني.

اقرأ المزيد:

باسكال مشعلاني: سعيدة بنجاح أغنية «على بيروت».. رسالتي وصلت

أغنية باسكال مشعلاني الجديدة تقترب من مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات

باسكال مشعلاني لـ«الوطن»: هدفي من «حبك مئذي» إظهار جمال لبنان

باسكال مشعلاني: أفكر في طرح «ميني ألبوم» الفترة المقبلة

باسكال مشعلاني: «الحفلات في مصر وحشتني وسأزورها قريب»

باسكال مشعلاني: جائحة كورونا السبب وراء تأخر حفلاتي في مصر
بقلم ياسمين محمود