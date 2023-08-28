باسكال مشعلاني بعد نجاح حفلها في لبنان: «كان مهرجان روعة»

أحيت الفنانة باسكال مشعلاني حفلا غنائيا كامل العدد، ضمن فعاليات مهرجان صيف بتخنية في بيروت، وتفاعل معها الجمهور خلاله بالتصفيق والغناء.

ونشرت باسكال مشعلاني، عبر حسابها على «إنستجرام»، صورًا من كواليس الحفل وعلقت عليها قائلة: «كان مهرجان روعة والناس الحلوة يللي غنت معي الجديد والقديم أدمنتك وعلى بيروت وعن جد ميرسي لكل فانز يللي جابوا زهور أو صوار مرسومة صورتي بحبكم».

أغنية أدمنتك لباسكال مشعلاني

وطرحت مؤخرًا باسكال مشعلاني، عبر قناتها على موقع «يوتيوب» أغنية أدمنتك والتي حققت مشاهدات عالية وإشادات الجمهور، الأغنية قدمتها باسكال باللهجة اللبنانية وهي من كلمات وائل الأشقر وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد، وماسترينج جوزيف كرم ومن إخراج زياد خوري وإنتاج باسكال مشعلاني.