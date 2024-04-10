الفنانة هاجر أحمد عن دورها في مسلسل المعلم: أقرب الشخصيات لقلبي

أعربت الفنانة هاجر عن سعادتها بردود الأفعال على شخصية دهب، التي قدمتها طوال شهر رمضان في مسلسل المعلم.

ونشرت هاجر أحمد صورا من كواليس المسلسل، معلقة: «ممتنة جدا لردود الأفعال وتعليقاتكوا وحبكوا اللي لمسته في الشارع المصري من الجمهور الحقيقي على دهب، أقرب الشخصيات لقلبي، من أهم وأحب الأعمال لقلبي مسلسل المعلم».

وأضافت: «ممتنة كمان لكل اللي وقفوا جنبي، وساعدوني ان الشخصية تطلع بالشكل والروح دي استفدت، واتعلمت من كل الناس من أكبرهم لأصغرهم وكسبت أصدقاء للعمر، أتمنى تكونوا استمتعوا بالرحلة زي ما أنا استمتعت بيها».

وتابعت: «مسلسل المعلم، النجم المحترم المثقف مصطفى شعبان، إشراف عام الأستاذ الكبير عمرو الدرديري، إخراج الدكتور مرقص عادل، إنتاج الشركة المتحدة سينرچي، وأخيرا عيد فطر سعيد مبارك عليكوا، وعلى كل حبايبكوا أدام الله بهجة أعيادكم وسعادة قلبكوا، بحبكم».

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ومنهم سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.