أطفال يهنئون محافظ بورسعيد بعيد الفطر المبارك: «مستقبل مصر»

أعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن سعادته بحضور الأطفال لتهنئته في عيد الفطر، مشيدًا بتعاونهم وعملهم كفريق واحد في الموسيقى أو الأغاني الاستعراضية، مشددًا على أن هذا الجيل متمسك بتاريخ مصر ومستقبلها.

وقال الغضبان، إن الأطفال هم أمانة في رقبتنا لنحافظ عليها ونطور من قدراتهم.

الوحدة الوطنية

كما أكد أن حرص الأنبا تادرس مطران بورسعيد على أن يكون أول المعيدين ومعه الطوائف المختلفة للمسيحين ببورسعيد، يقطع ألسنة أعداء مصر وسيصيبهم بالشلل بسبب الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد للقيادات الشعبية والتنفيذية ومختلف اطياف المحافظة للتهنئة بعيد الفطر المبارك

وقدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك مؤكدا أن بورسعيد في الجمهورية الجديدة سيكون لها شأن جديد في مختلف المجالات.