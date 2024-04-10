«بشائر عيد الفطر».. تراجع سعر 20 سلعة غذائية في الأسواق

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء 10-4-2024 أول أيام عيد الفطر المبارك، تراجعا ملحوظا في الأسواق، وترصد السطور التالية أسعار السلع التي تراجعت في الأسواق، وفق آخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الفول الصحيح السائب نحو 48.64 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 1.21 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمسم الأبيض بنحو 152.17 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 15.33 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء 14 ألفا و150 جنيها، بنسبة انخفاض سجلت 16 ألفا و23 جنيها للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الشعور نحو 16.37 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 16.37 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السبيط نحو 239.09 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 20.58 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الكابوريا نحو 127.68 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض 6.38 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر السمك المرجان (الوسط) نحو 112.2 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 8.5 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الطماطم بنحو 9.22 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 1.87 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون الأضاليا بنحو 12.72 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 6.14 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الباذنجان العروس نحو 15.34 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 2.95 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو البنجر بنحو 14.74 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض 3.59 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بنحو 25.69 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 2.6 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الملوخية نحو 21.73 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 2.29 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم 352.29 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 28.38 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير بنحو 318.33 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 12.15 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي نحو 108.78 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 3.63 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو المسلى البلدي نحو 317.78 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 10.77 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر اللبن المجفف بنحو 136.24 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 18.65 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبن الشيدر بنحو 295.25 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 30.51 جنيه للمسهلك.

سجل متوسط سعر كيلو التفاح بنحو 61.51 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض 1.68 جنيه للمستهلك.