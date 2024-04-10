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دراما المتحدة

«الغرف التجارية»: تراجع أسعار السلع الغذائية الفترة المقبلة

كتب:

مارينا رؤوف
11:58 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024
السلع الغذائية

السلع الغذائية

قال الاتحاد العام للغرف التجارية إن خلال الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا في أسعار العديد من السلع، في السلاسل التجارية.

وأوضح الاتحاد العام للغرف التجارية في تقرير له، أن تراجع الأسعار سيكون من خلال مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات للخفض العاجل لأسعار السلع، ونتيجة للعديد من الأسباب، وهي كالتالي:

أسباب تراجع الأسعار

- وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات الجمركية الكبيرة التي حدثت.

- المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار.

- استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع.

- عودة أسعار السلع لما كانت عليه خلال منتصف 2023.

- كبار المنتجين للسلع الأساسية أصدروا قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء.

- خفض الأسعار مقارنة بشهر فبراير بنسب تراوحت من 10% الى 25%.

وكان الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أصدر بيانًا، أكد فيه انخفاض عدد كبير من السلع الأساسية في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، ذلك بعدما تواصل الاتحاد مع كبار المنتجين للسلع الأساسية، ونجاح إصدار قوائم شملت أسعارًا جديدة بعد لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ أيام.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.