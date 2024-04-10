«الغرف التجارية»: تراجع أسعار السلع الغذائية الفترة المقبلة

قال الاتحاد العام للغرف التجارية إن خلال الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا في أسعار العديد من السلع، في السلاسل التجارية.

وأوضح الاتحاد العام للغرف التجارية في تقرير له، أن تراجع الأسعار سيكون من خلال مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات للخفض العاجل لأسعار السلع، ونتيجة للعديد من الأسباب، وهي كالتالي:

أسباب تراجع الأسعار

- وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات الجمركية الكبيرة التي حدثت.

- المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار.

- استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع.

- عودة أسعار السلع لما كانت عليه خلال منتصف 2023.

- كبار المنتجين للسلع الأساسية أصدروا قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء.

- خفض الأسعار مقارنة بشهر فبراير بنسب تراوحت من 10% الى 25%.

وكان الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أصدر بيانًا، أكد فيه انخفاض عدد كبير من السلع الأساسية في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، ذلك بعدما تواصل الاتحاد مع كبار المنتجين للسلع الأساسية، ونجاح إصدار قوائم شملت أسعارًا جديدة بعد لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ أيام.