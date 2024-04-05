تراجع أسعار السلع اليوم.. الأرز بـ29 والشاي بـ12.5 والسكر بـ27 جنيها

سجلت أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، في الأسواق المحلية المصريّة، تراجعًا للعديد من الأنواع المختلفة، على رأسها السكر والشاي والأرز والمكرونة والدقيق، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار السلع الغذائية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الأرز السائب

وبحسب البوابة، فأن أسعار الأرز المعبأ شهدت اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، تراجعًا بنحو 6 %، فيما سجل متوسط سعر السلعة نحو 29 جنيهًا للكيلو.

تراجع أسعار الدقيق المعبأ

وبحسب البوابة، فأن أسعار الدقيق المعبأ شهدت اليوم الجمعة، تراجعًا بشكل طفيف، فيما تراجع السعر بنحو 0.31% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 29 جنيهًا للكيلو.

تراجع أسعار السكر اليوم

وأوضحت البوابة، أن أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق المحلية سجلت نحو 44 جنيهًا للكيلو، بينما يباع السكر في المنافذ ومعارض «أهلا رمضان» بـ27 جنيهًا للكيلو.

تراجع أسعار الشاي

وبحسب البوابة، فأن أسعار الشاي شهدت اليوم الجمعة، تراجعًا بشكل طفيف، فيما تراجع السعر بنحو 2 % للكيلو، ليسجل متوسط سعر العبوة 40 جرامًا نحو 12.5 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار المكرونة المعبأة

وبحسب البوابة، فأن أسعار المكرونة المعبأة شهدت اليوم الجمعة، تراجعًا بشكل طفيف، وتراجع السعر بنحو 0.25% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 31.5 جنيه للكيلو.