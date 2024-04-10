صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة «عيش بأمان وأبعد عن الدخان»

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة «عيش بأمان وأبعد عن الدخان» للعام الثالث على التوالي وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024، وتهدف المبادرة لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، وتوعية الأطفال بأضرار التدخين في أماكن تواجد الأطفال والأسر، مثل ساحات صلاة العيد والمناطق المطورة «بديلة العشوائيات» والأماكن العامة بالعديد من المحافظات، وذلك على مدار أيام عيد الفطر.

وأوضح الصندوق، أنه يتم التشديد على ضرورة تجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون، ورفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو يتعاطون المخدرات، كما تضمنت المبادرة توزيع بلالين وهدايا على الأطفال تتضمن رسائل توعوية، إلى جانب رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، كما تتضمن بث رسائل توعية للشباب بأضرار تعاطى المواد المخدرة والأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى.

استمرار تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باستمرار تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وكذلك أيضا تنفيذ أنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال .

جاء ذلك بالتزامن مع المرحلة الجديدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات» التي أطلقتها نيفين القباج تحت عنوان «المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات»، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة حيث ساهمت في زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان بنسبة 500%، ما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة، والتقدم للعلاج المجاني.

وأضافت القباج أن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات، وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023، وشرح دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 30 مركز علاجيا في 19 محافظة حتى الآن.

أضرار المخدرات والتدخين

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المبادرة تستهدف أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم، حيث تشرح فرق المبادرة المختصة والمتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أضرار المخدرات والتدخين، ويتواصلون مع الأسر ويردون على استفساراتهم حول طبيعة الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن 16023.