الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان يتصدر مشاهد الأعمال الدرامية في رمضان

أشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمسلسل حق عرب، للتناول الرشيد لمشكلة تعاطى المواد المخدرة، حيث يظهر الفنان أحمد العوضي في دور «عرب السويركي» متعاطيًا للمواد المخدرة، وتنصحه الفنانه كارولين عزمي في دور «أنغام» بالاتصال بالخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للحصول على الخدمات العلاجية مجانا وبأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي.

واستعرضت «أنغام» لـ«العوضى» أهمية دور صندوق مكافحة الإدمان في متابعة راغبي العلاج من الإدمان ودعمهم نفسياً واجتماعياً، فيستجيب لها ويبدأ رحلة العلاج من الإدمان من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما أشاد المرصد بمسلسل «صدفة» حيث يظهر الفنان تامر يسري في دور «أدهم» ويحث إحدى الفتيات على العلاج من الإدمان، ويظهر التناول الرشيد لمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة لرفع الوعي بخطورة التعاطي وحث المرضى على التقدم للعلاج.

زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن للصندوق

ويأتي ذلك في إطار المرحلة الجديدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات» التي أطلقتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت عنوان «المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات»، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.

وتضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة حيث ساهمت في زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن للصندوق إلى 4147 مكالمة لتلقي العلاج من الإدمان، وذلك في أول 5 أيام من إطلاق الحملة بنسبه 500% مقارنة بعدد 700 مكالمة عن نفس الفترة قبل الحملة، ما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.

توفير خدمات العلاج والمشورة والدعم النفسي

ويوفر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن حيث لدى الصندوق مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 30 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن، ويتم توفير خدمات العلاج والمشورة والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي أيضا خدمات التمكين الاقتصادي من خلال تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل وأيضا تمويل مشروعات للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج لإعادة دمج المتعافين مره أخرى في المجتمع والحد من الانتكاسة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المرصد الإعلامي للصندوق سيستمر في رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالأعمال الدرامية، وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماعي، لافتا إلى أن الميثاق الذي تم إعداده بمشاركة نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكى للسينما كان بهدف وضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطي المخدرات.

انخفاض نسب مشاهد التدخين إلى 2.9%

جدير بالذكر أنه على مدار السنوات الماضية نجحت جهود الصندوق من خلال التواصل مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكي للسينما، لوضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطي المخدرات، حيث انخفضت نسب مشاهد التدخين إلى 2.9% بعدما كانت 13% في دراما رمضان 2017، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.3% بعدما كانت حوالى 4%.

يستمر المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي في رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة خلال شهر رمضان المبارك 2024 وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع في سياق دوره الذي رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطي المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.