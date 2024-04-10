سعر تذكرة حديقة الأسماك ومواعيد العمل في عيد الفطر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استعداداتها لاستقبال الزائرين لقضاء عيد الفطر المبارك مع ذويهم في مختلف الحدائق التابعة لها؛ لتوفير سبل الراحة للاستماع بالإجازة، من أجل إضفاء البهجة والسرور على الجمهور، ومن بين هذه الأماكن حديقة الأسماك بالزمالك، التي تتميز بالنباتات النادرة والمناظر الخلابة والغطاء الأخضر الرائع.

مواعيد عمل حديقة الأسماك يوميًا

تبدأ مواعيد العمل في حديقة الأسماك من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الرابعة عصرًا، طوال إجازة العيد.

سعر تذكرة دخول حديقة الأسماك

وسعر تذكرة حديقة الأسماك في عيد الفطر هو 10 جنيهات للمصريين، و30 جنيهًا لغير المصريين.

عنوان حديقة الأسماك

شارع الجبلاية في الزمالك بجوار السفارة الألمانية.

حدائق الحيوان في المحافظات

وفي سياق متصل قامت وزارة الزراعة بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية المتواجدة في حدائق الحيوان الإقليمية بالمحافظات، حيث تتواجد حدائق الحيوان التابعة للوزارة في محافظات الإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية.

إجازة عيد الفطر 2024

تستمر إجازة عيد الفطر 2024 من الثلاثاء 9 حتى 14 أبريل، وفقا لقرار مجلس الوزراء، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام و الخاص بمناسبة عيد الفطر المُبارك.