رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

5 أيام إجازة متبقية في شهر أبريل بعد عطلة عيد الفطر.. اعرفها

كتب:

إلهام الكردوسي
09:34 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024
إجازات بعد عيد الفطر 2024

إجازات بعد عيد الفطر 2024

تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك 2024 يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال والبنوك، وهي إجازة رسمية، مدفوعة الأجر، بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المعلن قبل أيام.

ويتبقى بعد عطلة عيد الفطر 2024، يوم إجازة واحد في شهر أبريل يحصل عليه العاملون، بخلاف العطلات الأسبوعية.

ووفقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية سيكون يوم الخميس 25 أبريل الجاري إجازة رسمية بعد عيد الفطر 2024، وهي إجازة قومية بمناسبة عيد تحرير سيناء (1982).

العطلات الأسبوعية بعد عطلة عيد الفطر 2024

وستكون هناك أربعة أيام عطلات أسبوعية متبقية في أبريل الجاري بعد انقضاء إجازة العيد تشمل أيام، الجمعة والسبت 19 و20 ، والجمعة والسبت 26 و27 أبريل الجاري وهي عطلات أسبوعية، وبذلك يكون مجموع سيحصل العاملون على 5 أيام.

اقرأ المزيد:

هل توجد إجازات جديدة في شهر أبريل بعد عيد الفطر؟.. إليك التفاصيل

إجازات شهر أبريل 2024.. 12 يوما من بينها 3 أيام لعيد الفطر

إجازات شهر أبريل 2024.. 12 يوما بين عطلة رسمية وعيد الفطر

إجازات شهر أبريل 2024.. هل عيد الفطر وشم النسيم منها؟

مواعيد حفلات السيرك القومي في عيد الفطر 2024.. اعرف أسعار التذاكر
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي