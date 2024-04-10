5 أيام إجازة متبقية في شهر أبريل بعد عطلة عيد الفطر.. اعرفها

تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك 2024 يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال والبنوك، وهي إجازة رسمية، مدفوعة الأجر، بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المعلن قبل أيام.

ويتبقى بعد عطلة عيد الفطر 2024، يوم إجازة واحد في شهر أبريل يحصل عليه العاملون، بخلاف العطلات الأسبوعية.

ووفقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية سيكون يوم الخميس 25 أبريل الجاري إجازة رسمية بعد عيد الفطر 2024، وهي إجازة قومية بمناسبة عيد تحرير سيناء (1982).

العطلات الأسبوعية بعد عطلة عيد الفطر 2024

وستكون هناك أربعة أيام عطلات أسبوعية متبقية في أبريل الجاري بعد انقضاء إجازة العيد تشمل أيام، الجمعة والسبت 19 و20 ، والجمعة والسبت 26 و27 أبريل الجاري وهي عطلات أسبوعية، وبذلك يكون مجموع سيحصل العاملون على 5 أيام.