مواعيد حفلات السيرك القومي في عيد الفطر 2024.. اعرف أسعار التذاكر

ضمن الاحتفالات التي تقدمها وزارة الثقافة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تبدأ اليوم العروض المميزة للسيرك القومي بالعجوزة، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تزامنًا مع أول أيام العيد.

حفلات السيرك القومي بالعجوزة

وستكون جميع الحفلات من التاسعة مساءً، واعتبارًا من ثاني وثالث أيام العيد حفلتين الخامسة والتاسعة مساء، ومدة الحفلة ساعتين.

طريقة حجز التذاكر

من الشباك التذاكر مباشرة فى نفس اليوم، الشباك يفتح من الساعة الثالثة عصرًا.

حفل السيرك القومي

عروض الأسود والنمور وفقرات الاكروبات والساحر والمهرجين أكثر من 12 فقرة

أسعار تذاكر السيرك

وحدد السيرك القومي أسعار التذاكر في عيد الفطر ؛ 200 جنيه، 150جنيها، 100جنيه، 75 جنيها، والأطفال من سن ثلاث سنوات تذكرة كاملة، وهي الأسعار المحددة حسب مكان الجلوس كل ثلاث صفوف سعر.

وزارة الثقافة في العيد

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني اعتمدت برنامج الوزارة خلال أيام عيد الفطر المبارك والذي يشمل عروض مسرحية وسينمائية وفعاليات متنوعة في القاهرة والمحافظات.

ويشتمل البرنامج على 9 عروض على مسارح الدولة منها عرضي «مملكة السحر والأسرار» و«قمر الغجر» على مسرح البالون.