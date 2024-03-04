لجنة الزراعة بـ«الشيوخ» توصي بتطوير حديقة الأسماك

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزمي بشأن بتطوير حديقة الأسماك بالزمالك «حديقة الجبلاية»، بحضور ممثلي وزارتي الزراعة والسياحة.

وأوضح النائب محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ حديقة الأسماك بالزمالك تُعاني من التدهور خلال السنوات الماضية نتيجة عدد من المعوقات، منها ضعف الموازنة، ما أدى إلى انخفاض عدد الموظفين وتراجع مستوى الإدارة.

ونوّه باستخدام المساحة الخارجية بها في تنظيم عددٍ من المعارض في محاولة؛ لإيجاد مصدر دخل ليها، إلا أنّ ذلك لا يفيد الحديقة بقدر ما يفيد مُنظّمي تلك المعارض.

تطوير حديقة الأسماك

وأكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية تلك الحديقة لما لها من زكريات جميلة لدى جميع المصريين، وما شهدته من تصوير أعمال فنية، مشيرًا إلى أنّها يجب أن تعامل معاملة المزار السياحي، مستشهدًا بما يتم بعدد من الدول، وما يتم من تطوير شامل بحديقة الحيوان.

واقترح الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إسناد إدارة وتشغيل هذا المكان إلى أكبر الشركات العالمية المتخصصة، لو بشكل مؤقت من أجل تطوير وتحسين الخدمة بها.

وأكد النائب رامي جلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ فكرة تطوير الحديقة هو أمر يرتبط بفكرة الدولة حاليًا بتوفير مناطق للترويح عن المواطنين نفسيًا من خلال تلك المساحات الخضراء للتنزّه مجانًا.

وأشار إلى أنّ التوجه حاليًا هو أن الدول تشرف ولا تدير ما يتطلب الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك التطوير.

زيادة موارد الحديقة

وقال اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنّ الحدائق التابعة للهيئة ومنها حديقة الأسماك بالزمالك حققت زيادة في مواردها من 250 ألف جنيه إلى مليون و250 ألف شهريًا مؤخرا، وأن هناك تطويرًا بالحديقة.