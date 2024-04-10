محافظ بورسعيد يشارك المسنات والأيتام الإفطار في أول أيام عيد الفطر

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، جمعية تحسين الصحة ودار المسنين ودار الفتيات القاصرات، لتقديم التهنئة لنزلاء الدور من السيدات المسنات والأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك.

محافظ بورسعيد يشارك المسنات في الإفطار

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع الفتيات القاصرات داخل الجمعية، وللأمهات بدار المسنين، كما شاركهم الإفطار في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، معربا عن سعادته لمشاركتهم أول أيام العيد، كما حرص على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على نزلاء الدار، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة والبهجة.

خدمه متميزة لرعاية الفتيات

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة لنزلاء دار الفتيات القاصرات ودار المسنات وتوفير سبل الراحة لهم، وقدم المحافظ الشكر إلى المهندس محمد السيد لحرصة الدائم على توفير حياة لائقة وكريمة للمقيمين وتوفير مايحتاجونه من طلبات.

ووجه محافظ بورسعيد مسؤولي الدار ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة ظهور الدور في أبهى صورة له طوال الوقت وتلبية مطالب النزلاء، وكذلك تشجيع جميع الأطفال على ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال والفتيات القاصرات والمسنات النزلاء وتحسين معيشتهم.