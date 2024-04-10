محافظ كفر الشيخ يوزع الهدايا على الأطفال في دار الأمل لإيواء الأيتام

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام بمدينة كفر الشيخ، والتي تضم 22 طفلاً وطفلة، مقدمًا لهم التهاني وشاركهم فرحة عيد الفطر المبارك.

توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال الأيتام

ووزّع المحافظ، الهدايا والألعاب على الأطفال الأيتام، التي تحمل كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما اطمئن على الخدمات المقدمة للأطفال، وسط حالة من الفرحة عبر عنها الأطفال، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، وإدخال البهجة والسرور، مطالبًا بمزيد من الخدمات المقدمة لأطفال دور الرعاية.

المحافظ يؤدي صلاة العيد بساحة نادي سيتي كلوب

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك بساحة نادي سيتي كلوب، وسط الآلاف من أهالي كفر الشيخ، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وعدد من علماء الأزهر والأوقاف.