مواعيد تشغيل قطارات المترو في أول أيام عيد الفطر المبارك 

حددت وزارة النقل، موعد تشغيل قطارات المترو في أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة وجود متابعات دقيقة للحركة على جميع الخطوط من خلال غرف التحكم المركزي، ومتابعة انتظام مواعيد التقاطر والنظام داخل المحطات لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب، من خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط.

الخط الأول والثاني للمترو

وفق وزارة النقل، فإن أول قطار مترو يتحرك من محطة حلوان الساعة 5:15 صباحاً، وكذلك الأمر من محطة المرج الجديدة، وذلك بالنسبة للخط الأول، أما بالنسبة للخط الثاني، فيتحرك أول قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 5:15 دقيقة أيضاً، على أن يتحرك أول قطار من محطة المنيب في تمام الساعة 5:15 دقيقة أيضاً.

يستمر تشغيل المترو على هذه الخطوط، حتى يكون آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا ومن المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا، أما بالنسبة للخط الثاني للمترو يكون آخر قطار الساعة 12:40 صباحا من شبرا الخيمة والمنيب.

الخط الثالث للمترو

في تمام الساعة الواحدة صباحاً، يتم مقابلة آخر القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات، وبذلك ينتهى تبادل الركاب بين الخطين الثاني والثالث الساعة 12:10 صباحا بمحطة العتبة ومحطة جمال عبدالناصر، على أن ينطلق أول قطار من هذه المحطات للخط الثالث فقط الساعة 7:15 صباحا.

بالنسبة للخط الثالث للمترو، يقوم أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 7:15 صباحًا، على أن يقوم أول قطار من محطة محور روض الفرج الساعة 7:15 صباحًا، وهنا أكدت وزارة النقل، أنه سيتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة.

في تمام الساعة 11:31 دقيقة يقوم آخر قطار من محطة عدلي منصور، ويقوم آخر قطار من محطة محور روض الفرج الساعة 11:53 مساءً، وبذلك يكون آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 12:10 صباحا، وآخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 12:10 صباحا.