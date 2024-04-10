محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحى الدقى وسط جموع المصلين.

وخلال خطبة العيد، أكد الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة ،على أهمية نشر البهجة والفرحة بين المواطنين في ظل ما تشهده مصر من أمن وأمان، داعيا المولى عز وجل بدوام الاستقرار والرخاء لمصر وشعبها الكريم.

وعقب الصلاة تبادل محافظ الجيزة التهنئة مع المواطنين داخل المسجد في جو يسوده الود والحب، مقدماً التهنئة لمواطني وأهالي محافظة الجيزة داعياً المولي عز وجل أن يكون عيداً سعيداً على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتنسيق وتكثيف المتابعة والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات بالشارع ورفع درجة الاستعداد بالمزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها، لاستقبال المواطنين مشدداً على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود لمنع تراكم المخلفات وتواجد دوريات النظافة على مدار اليوم مع الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء.

أدى شعائر الصلاة رفقة المحافظ اللواء الدكتور هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجموع المصلين.