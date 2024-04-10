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دراما المتحدة

134 ألف جنيه إيرادات فيلم «عالماشي» في أول يوم عرض

كتب:

هبة أمين
12:08 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
علي ربيع وآية سماحة

علي ربيع وآية سماحة

حقق فيلم «عالماشي» بطولة علي ربيع، الذي جرى طرحه بدور العرض السينمائي أمس، إيرادات بلغت 134 ألفا و121 جنيهًا، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ويشارك في بطولة الفيلم الذي ينافس ضمن أفلام عيد الفطر 2024 علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، محمد رضوان، عبدالله مشرف، إسماعيل فرغلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج محمد حمدي الخبيري.

قصة فيلم عالماشي

وتدور قصة فيلم عالماشي في إطار كوميدي من خلال شاب كسول اسمه هادي هادي عبدالهادي، ويجسد دوره علي ربيع، يعاني من مرض نادر يجبره على الحركة والمشي بشكل دائم، وحياته مهددة حال قرر التوقف أوالجلوس، ما يضعه في مواقف صعبة، ويسبب له كثير من الأزمات.

عرض خاص

ونظم صناع الفيلم عرضَا خاصًا في أحد السينمات في منطقة الشيخ زايد، بحضور فريق العمل وعدد كبير من نجوم الفن منهم محمد أسامة الشهير بـ أس أس، أمير صلاح الدين وزوجته وخالد عليش وزوجته.

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