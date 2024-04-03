«إصابة علي ربيع بمرض نادر».. قصة وأبطال فيلم عالماشي قبل طرحه في عيد الفطر

ينافس الفنان علي ربيع في موسم أفلام عيد الفطر 2024، من خلال فيلم جديد يحمل اسم عالماشي، ومن المرتقب طرحه بدور العرض السينمائي يوم 10 أبريل من الشهر الجاري، وينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية المليئة بالفنتازيا والتشويق.

وتدور قصة فيلم عالماشي، من خلال الشاب هادي ويقوم بدوره علي ربيع، والذي تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتم تشخيص حالته بمرض نادر يجعله مجبرًا على الحركة والسير طول الوقت، وتصبح حياته مهددة حال توقفه لحظة واحدة، الأمر الذي يفجر كثير من المواقف الكوميدية.

فيلم عالماشي في عيد الفطر

ويجسَد الفنان صلاح عبدالله شخصية والد هادي، فيما تجسد الفنانة آية سماحة شخصية نورا وهى فتاة رياضية تلتقي بـ علي ربيع في الوقت الذي تبدأ فيه معاناته مع هذا المرض النادر.

أبطال الفيلم

ويضم الفيلم مجموعة من نجوم الكوميديا بخلاف علي ربيع وآية سماحة وصلاح عبدالله، كريم عفيفي وانتصار وعبدالله مشرف ومحمد رضوان وإبرام سمير وإسماعيل فرغلي، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج محمد حمدي الخبيري، من إنتاج الطاهر ميديا برودكش.